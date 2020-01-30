США ищут сферы для совместной работы с Россией, заявил Помпео

ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости, Мария Табак. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты ищут сферы для совместной работы с Россией , одновременно поддерживая украинский народ в его борьбе с "российской агрессией".

"Отсюда я лечу на Украину, где буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе, будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет", - сказал Помпео, выступая в четверг вместе со своим британским коллегой Домиником Раабом в лондонском исследовательском институте Policy Exchange.

Это не мешает США искать возможности для работы с РФ, отметил госсекретарь США, ранее занимавший пост главы ЦРУ.

"Мы ищем сферы работать с россиянами, я работал с российскими коллегами по разведке в сфере борьбы с терроризмом, мы проделали хорошую работу вместе, но возможности в этой сфере существенно сократились. Надо держать в голове, что это (Россия – ред.) ядерная держава, мы должны быть уверенными в том, что думаем об этих вещах, когда начинаем говорить о соглашении о контроле за вооружениями нового поколения, которое должно обеспечить безопасность Европе и всему миру", - сказал Помпео.