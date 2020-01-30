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США ищут сферы для совместной работы с Россией, заявил Помпео
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РИА Новости

США ищут сферы для совместной работы с Россией, заявил Помпео

15:44 30.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости, Мария Табак. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты ищут сферы для совместной работы с Россией, одновременно поддерживая украинский народ в его борьбе с "российской агрессией".
"Отсюда я лечу на Украину, где буду говорить с нашей командой, которая работает на европейской границе, будем обсуждать, как мы можем продолжить поддерживать украинский народ в его противостоянии агрессии со стороны России, которую она демонстрирует последние несколько лет", - сказал Помпео, выступая в четверг вместе со своим британским коллегой Домиником Раабом в лондонском исследовательском институте Policy Exchange.
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Это не мешает США искать возможности для работы с РФ, отметил госсекретарь США, ранее занимавший пост главы ЦРУ.
"Мы ищем сферы работать с россиянами, я работал с российскими коллегами по разведке в сфере борьбы с терроризмом, мы проделали хорошую работу вместе, но возможности в этой сфере существенно сократились. Надо держать в голове, что это (Россия – ред.) ядерная держава, мы должны быть уверенными в том, что думаем об этих вещах, когда начинаем говорить о соглашении о контроле за вооружениями нового поколения, которое должно обеспечить безопасность Европе и всему миру", - сказал Помпео.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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