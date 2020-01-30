В Японии попросят всех вернувшихся из Китая пройти 14-дневный карантин

Туристы в защитных масках в аэропорту

Туристы в защитных масках в аэропорту

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Власти Власти Японии намерены попросить всех граждан, вернувшихся чартерными рейсами из китайской провинции Хубэй , вне зависимости от наличия или отсутствия у них коронавируса нового типа , согласиться на пребывание в специально отведенных отелях течение двух недель, заявили представители министерства здравоохранения страны.

Как отмечает телеканал NHK , это объясняется тем, что период до двух недель считается инкубационным периодом для нового коронавируса, в течение которого могут проявиться симптомы заболевания, даже если изначальный тест был отрицательным.

К настоящему времени в Японию вернулись 416 граждан, находившихся в китайской провинции Хубэй в момент начала вспышки и распространения коронавируса нового типа. Возвращение было организовано двумя чартерными рейсами, первый из которых приземлился в Токио накануне, а второй – в четверг утром. Среди вернувшихся в среду коронавирус подтвержден у троих японцев. Также стало известно, что 13 человек из второй группы вернувшихся в Японию были госпитализированы с недомоганием, однако результаты тестов на наличие вируса пока не обнародовано.

Все пассажиры вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах направляются в больницу для обследования и анализов. При этом власти и медики могут лишь попросить людей пройти тестирование, но не могут принудить. Этот аспект уже привел к тому, что два человека с первого рейса отказались от освидетельствования. При наличии симптомов пациенты направляются одну из четырех столичных больниц, в которых есть специальные инфекционные отделения.

В настоящее время вернувшиеся в страну из Китая японцы размещены в отелях, однако необходимость изолированного пребывания людей заставило власти задуматься о других возможных местах для размещения тех, кому еще предстоит прибыть в Японию. В качестве вариантов рассматривается паром, арендуемый министерством обороны страны, или же общежития полицейской академии.

К настоящему времени в Японии выявлено 11 случаев заболевания. Два из них не были связаны с поездками в Китай, заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.