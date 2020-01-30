Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран ЕС окончательно одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Решение принято", - сказал собеседник агентства.
Позднее был опубликован пресс-релиз Совета ЕС, где сообщается, что "Совет от имени Евросоюза на основе письменной процедуры утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании (из ЕС- ред.)".
Накануне Европарламент принял на пленарной сессии это соглашение с Великобританией. Страна должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля).
Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом, по сути, ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.