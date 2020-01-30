Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:12+0300
https://ria.ru/20200130/1564065400.html
Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

15:39 30.01.2020 (обновлено: 16:12 30.01.2020)
381
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран ЕС окончательно одобрил соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Решение принято", - сказал собеседник агентства.
Урсула фон дер Ляйен
29 января, 19:51
ЕК надеется на продолжение партнерства с Великобританией после Brexit
Позднее был опубликован пресс-релиз Совета ЕС, где сообщается, что "Совет от имени Евросоюза на основе письменной процедуры утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании (из ЕС- ред.)".
Накануне Европарламент принял на пленарной сессии это соглашение с Великобританией. Страна должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля).
Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом, по сути, ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
Здание Министерства иностранных дел России
29 января, 18:19
В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
630000
Обсудить 0
ЕвропарламентСовет ЕСВеликобританияВыход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею дать СФ право назначать и отстранять судей ВС и КС
Государственный секретарь США Майк Помпео
США ищут сферы для совместной работы с Россией, заявил Помпео
Али Акбар Велаяти
В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии оценил последствия Brexit
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"
Медсестра в больнице
В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
Американскому астронавту выделят место на "Союзе"
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Аэропорт Домодедово
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку из-за отравления двух подростков в Кузбассе
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния