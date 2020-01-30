Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник

"Решение принято", - сказал собеседник агентства.

Позднее был опубликован пресс-релиз Совета ЕС, где сообщается, что "Совет от имени Евросоюза на основе письменной процедуры утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании (из ЕС- ред.)".

Накануне Европарламент принял на пленарной сессии это соглашение с Великобританией. Страна должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля).