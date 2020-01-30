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Новый посол США посетил Пола Уилана в Лефортово
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РИА Новости

Новый посол США посетил Пола Уилана в Лефортово

15:34 30.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан в четверг посетил обвиняемого в РФ шпионаже американца Пола Уилана, говорится в сообщении американской дипмиссии.
"Сегодня посол США Салливан посетил Пола Уилана в СИЗО Лефортово. Здоровье и благополучие Пола вызывает большую озабоченность у правительства США",- говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
17 января, 18:06
Брат задержанного в России Уилана обвинил власти США в бездействии
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Дэвид Уилан сообщил, что должность его брата в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
29 января, 20:54
МИД заявил, что Уилан отказался подавать запрос на звонок семье
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