СК начал проверку из-за отравления двух подростков в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту отравления неизвестным веществом двух подростков в Доследственная проверка проводится по факту отравления неизвестным веществом двух подростков в Кузбассе , сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравившиеся неизвестным веществом, были найдены на мосту на проспекте Кирова. Подростков в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Для определения тактики лечения в медучреждение выехала бригада токсикологов из Кемерово.

"В одну из больниц города Ленинска-Кузнецкого госпитализированы 14-летняя девочка и 15-летний мальчик с признаками отравления неизвестным веществом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в вечернее время прохожие заметили на одной из городских улиц подростков в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь. В медицинском учреждении им был выставлен диагноз - отравление неизвестным веществом. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.