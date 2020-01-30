Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T15:39+0300
https://ria.ru/20200130/1564065011.html
СК начал проверку из-за отравления двух подростков в Кузбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК начал проверку из-за отравления двух подростков в Кузбассе

15:33 30.01.2020 (обновлено: 15:39 30.01.2020)
101
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту отравления неизвестным веществом двух подростков в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравившиеся неизвестным веществом, были найдены на мосту на проспекте Кирова. Подростков в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Для определения тактики лечения в медучреждение выехала бригада токсикологов из Кемерово.
"В одну из больниц города Ленинска-Кузнецкого госпитализированы 14-летняя девочка и 15-летний мальчик с признаками отравления неизвестным веществом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в вечернее время прохожие заметили на одной из городских улиц подростков в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь. В медицинском учреждении им был выставлен диагноз - отравление неизвестным веществом. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет следственное управление.
Автомобиль Следственного комитета РФ
29 января, 11:19
В Подмосковье младенец умер от снотворного, подсыпанного ему в смесь
000020
Обсудить 0
Следственный комитет РФКемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Медсестра в больнице
В пермской больнице медики обнаружили гайку в лекарстве
Аэропорт Домодедово
S7 раскрыла детали инцидента с угрожавшей взрывом пассажиркой
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
Американскому астронавту выделят место на "Союзе"
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в Центральном районном суде Новосибирска во время оглашения приговора
Осужденный экс-губернатор потребовал компенсации за уголовное дело
Электропоезд
Поезд с пассажирами из Москвы сломался под Белгородом из-за метели
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Во Владивостоке проверят видео нападения мужчины на женщину с собаками
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею дать СФ право назначать и отстранять судей ВС и КС
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть идею введения института следственного судьи
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о поправках в Конституцию, касающихся деятельности ЦБ
Посетительница музея в Москве в медицинской маске.
Российский турбизнес оценил потери из-за прекращения потока из Китая
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Детский сад
Власти Ярославля прокомментировали травмирование ребенка в детсаду
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
Мишустин передал курирование "Российского экспортного центра" Оверчуку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния