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Путин поручил организовать внедрение технологий тушения лесных пожаров
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РИА Новости

Путин поручил организовать внедрение технологий тушения лесных пожаров

15:33 30.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с МЧС до 30 апреля разработать меры по внедрению технологий тушения лесных пожаров, в том числе в отдаленной местности, сообщается на сайте Кремля.
"Разработать при участии МЧС России комплекс мер по внедрению эффективных технологий мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, эффективных технологий тушения лесных пожаров, в том числе в отдаленных районах", - говорится в тексте поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.
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Вчера, 15:06
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Евгений ЗиничевМихаил МишустинМЧС РФВладимир ПутинОбщество
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