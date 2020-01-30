Путин поручил организовать внедрение технологий тушения лесных пожаров

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с МЧС до 30 апреля разработать меры по внедрению технологий тушения лесных пожаров, в том числе в отдаленной местности, сообщается на сайте Кремля.
"Разработать при участии МЧС России комплекс мер по внедрению эффективных технологий мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, эффективных технологий тушения лесных пожаров, в том числе в отдаленных районах", - говорится в тексте поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев.