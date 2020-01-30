S7 раскрыла детали инцидента с угрожавшей взрывом пассажиркой

"При выполнении рейса S7 2008 Симферополь – Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт "Домодедово", - сказали в пресс-службе.