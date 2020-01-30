S7 раскрыла детали инцидента с угрожавшей взрывом пассажиркой

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пассажирка рейса Симферополь – Москва встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства, борт сел благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании S7.
"При выполнении рейса S7 2008 Симферополь – Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт "Домодедово", - сказали в пресс-службе.
"Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия", - добавили в S7.
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, не уточняя причину ЧП, службы "Домодедово" вместе с силовиками проводят "необходимые мероприятия". "В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай - не исключение", - отметили в пресс-службе.
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