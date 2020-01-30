Путин призвал подготовить ко II чтению проект об опеке над инвалидами

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства и СПЧ подготовить ко второму чтению проект о распределенной опеке над недееспособными гражданами.
Соответствущая рекомендация содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.
"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации... при участии правительства Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека подготовить в период весенней сессии 2020 года к рассмотрению во втором чтении проект федерального закона № 879343-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Указанный срок выполнения рекомендации - 1 июля 2020 года.
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Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан", необходимый для организации нормальной жизни детей и взрослых с особенностями развития, был рассмотрен Госдумой еще в 2016 году и принят в первом чтении.