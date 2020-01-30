Путин призвал подготовить ко II чтению проект об опеке над инвалидами

Соответствущая рекомендация содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан", необходимый для организации нормальной жизни детей и взрослых с особенностями развития, был рассмотрен Госдумой еще в 2016 году и принят в первом чтении.