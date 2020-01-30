Американскому астронавту выделят место на "Союзе"

"Заявка американцев рассмотрена, по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии, что мы включаем на весенний старт Криса Кэссиди, а там [на осеннем старте], по-моему, Стивен Боуэн. В осенний старт уже включен один из астронавтов", - сказал Власов.