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РИА Наука
2020-01-30T15:51+0300
https://ria.ru/20200130/1564064758.html
Американскому астронавту выделят место на "Союзе"
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РИА Новости

Американскому астронавту выделят место на "Союзе"

15:29 30.01.2020 (обновлено: 15:51 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Одно из мест на корабле "Союз" этой осенью по запросу США выделят американскому астронавту, сообщил в четверг журналистам начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
"Заявка американцев рассмотрена, по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии, что мы включаем на весенний старт Криса Кэссиди, а там [на осеннем старте], по-моему, Стивен Боуэн. В осенний старт уже включен один из астронавтов", - сказал Власов.
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По данным источников РИА Новости, весенний старт к МКС запланирован на 9 апреля, осенний - на 14 октября.
Кроме того, НАСА запросило еще два места на октябрьский старт этого года и весенний старт следующего. "Роскосмос" сейчас ведет переговоры на этот счет, контракт пока не подписан, но все "на завершающей стадии", добавил Власов.
В минувшем декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА пока только два места на "Союзах" в 2020 и 2021 годах.
Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.
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РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинКрис КэссидиЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзСША
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