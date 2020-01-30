Американскому астронавту выделят место на "Союзе"

"Заявка американцев рассмотрена, по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии, что мы включаем на весенний старт Криса Кэссиди, а там [на осеннем старте], по-моему, Стивен Боуэн. В осенний старт уже включен один из астронавтов", - сказал Власов.
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По данным источников РИА Новости, весенний старт к МКС запланирован на 9 апреля, осенний - на 14 октября.
Кроме того, НАСА запросило еще два места на октябрьский старт этого года и весенний старт следующего. "Роскосмос" сейчас ведет переговоры на этот счет, контракт пока не подписан, но все "на завершающей стадии", добавил Власов.
В минувшем декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА пока только два места на "Союзах" в 2020 и 2021 годах.
Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.