Поезд с пассажирами из Москвы сломался под Белгородом из-за метели

В "Иволге" учтены все пожелания пассажиров Комфортные, современные, высокотехнологичные. Городские электропоезда "Иволга" от российского производителя стали новым лицом московского транспорта. Составы в рамках проекта Московские центральные диаметры связали подмосковные города - Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск – с центром столицы.