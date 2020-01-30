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Поезд с пассажирами из Москвы сломался под Белгородом из-за метели
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РИА Новости

Поезд с пассажирами из Москвы сломался под Белгородом из-за метели

15:27 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд
Электропоезд
© РИА Новости / Максим Блинов
Электропоезд. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Поезд "Ласточка" сообщением Москва – Белгород совершил вынужденную остановку в Прохоровском районе Белгородской области из-за неисправности тягового оборудования, которое, предположительно, произошло из-за сильной метели, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Информация о том, что сломалась "Ласточка" сообщением Москва – Белгород поступило от железнодорожников в 13.29 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, поезд стоит сейчас на станции Беленихино на первом пути.
"Из-за сильной метели произошла неисправность тягового оборудования. Не может поднять пантографы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в поезде находятся порядка 150 пассажиров. К месту происшествия выехал локомотив, который в ближайшее время повезет поезд далее по маршруту.
В Иволге учтены все пожелания пассажиров
24 декабря 2019, 08:46Сказано в эфире
В "Иволге" учтены все пожелания пассажировКомфортные, современные, высокотехнологичные. Городские электропоезда "Иволга" от российского производителя стали новым лицом московского транспорта. Составы в рамках проекта Московские центральные диаметры связали подмосковные города - Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск – с центром столицы.
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МоскваПрохоровский районБелгородПроисшествия
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