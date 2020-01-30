Путин поручил рассмотреть идею введения института следственного судьи

"Рекомендовать Верховному Суду РФ рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, и целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть совместно с ВС РФ, Генпрокуратурой и СК РФ вопрос о наделении стороны защиты правом назначать судебную экспертизу и при необходимости представить предложения об изменениях в законодательство. Срок – 1 июля 2020 года, ответственные - руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.