"Дикси" проводит внутреннюю проверку после задержания кассира

"В настоящее время ГК "Дикси" проводится внутренняя проверка, также компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств происшествия", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве. По информации ведомства, 26 января из больницы в полицию поступило сообщение о пациенте с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. Характер травм указывал на их насильственный характер.