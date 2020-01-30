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"Дикси" проводит внутреннюю проверку после задержания кассира
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РИА Новости

"Дикси" проводит внутреннюю проверку после задержания кассира

15:24 30.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМагазин компании "ДИКСИ"
Магазин компании ДИКСИ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Магазин компании "ДИКСИ" . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Дикси" проводит внутреннюю проверку в связи с задержанием кассира магазина, который подозревается в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, компания содействует правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
"В настоящее время ГК "Дикси" проводится внутренняя проверка, также компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств происшествия", - прокомментировали в пресс-службе.
По данным пресс-службы столичного главка МВД, полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве. По информации ведомства, 26 января из больницы в полицию поступило сообщение о пациенте с тупой травмой живота. Вскоре мужчина скончался. Характер травм указывал на их насильственный характер.
По версии следствия, 20 января в магазине на Симферопольском бульваре кассир ударил покупателя в область груди, что впоследствии привело к его смерти. Возбуждено уголовное дело.
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Появилось видео задержания кассира, обвиняемой в краже 23 миллионов рублей
3328202
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ДиксиМоскваПроисшествия
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