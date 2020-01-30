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Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств
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РИА Новости

Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств

15:21 30.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Российская делегация проголосует против резолюции комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу в части выполнения странами СЕ их обязательств, поскольку Россию не устраивает хамский подход в отношении нее, заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
ПАСЕ на пленарном заседании в четверг обсудит резолюцию по выполнению обязательств стран Совета Европы за январь-декабрь 2019 года. В документе высказан ряд претензий к России по ситуации с соблюдением прав человека, невыполнением решение ЕСПЧ, крымскому вопросу. Также в документе отмечается причастность России к трагедии малайзийского Boeing на Украине. Некоторые делегации, в частности, украинская и грузинская, внесли ряд антироссийский поправок в этот документ.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
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"Мы будем голосовать против этих поправок и против этой резолюции. Нас не устраивает абсолютно политизированный и хамский подход в отношении Российской Федерации", - заявил Толстой журналистам.
Отвечая на вопрос, почему делегация не внесла свои поправки, вице-спикер Госдумы пояснил, что этот документ "неисправим". Кроме того, отметил Толстой, во время процедуры подготовки и обсуждения поправок на заседаниях комитета у российской делегации не было своего представителя в нем.
"Поправки слушаются на комитете, у нас (депутат ГД Леонид) Калашников начал там работать только позавчера", - добавил он.
Леонид Калашников
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
29 января, 13:01
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МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing.
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MH17. РасследованиеПетр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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