Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств

ПАСЕ на пленарном заседании в четверг обсудит резолюцию по выполнению обязательств стран Совета Европы за январь-декабрь 2019 года. В документе высказан ряд претензий к России по ситуации с соблюдением прав человека, невыполнением решение ЕСПЧ, крымскому вопросу. Также в документе отмечается причастность России к трагедии малайзийского Boeing на Украине. Некоторые делегации, в частности, украинская и грузинская, внесли ряд антироссийский поправок в этот документ.

"Мы будем голосовать против этих поправок и против этой резолюции. Нас не устраивает абсолютно политизированный и хамский подход в отношении Российской Федерации", - заявил Толстой журналистам.

Отвечая на вопрос, почему делегация не внесла свои поправки, вице-спикер Госдумы пояснил, что этот документ "неисправим". Кроме того, отметил Толстой, во время процедуры подготовки и обсуждения поправок на заседаниях комитета у российской делегации не было своего представителя в нем.

"Поправки слушаются на комитете, у нас (депутат ГД Леонид) Калашников начал там работать только позавчера", - добавил он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.