Путин поручил внести предложения по совершенствованию контроля КПК

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и МВД до 1 июня представить предложения по совершенствованию контроля за работой кредитных потребительских кооперативов (КПК), сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.
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"Правительству Российской Федерации: ... подготовить совместно с Банком России при участии МВД России и представить предложения по совершенствованию механизмов контроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских кооперативов", - говорится в сообщении.
Ответственными являются премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава МВД Владимир Колокольцев.
На встрече президента РФ Владимира Путина с региональными уполномоченными по правам человека 10 декабря был поднят вопрос о борьбе с финансовыми пирамидами в виде кредитных потребительских кооперативов. Путин пообещал дать поручения Центробанку и правительству проработать вопрос о защите вкладов в кредитных кооперативах наряду с усилением контроля за ними.
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