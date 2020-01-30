Путин поручил внести предложения по совершенствованию контроля КПК

Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

"Правительству Российской Федерации: ... подготовить совместно с Банком России при участии МВД России и представить предложения по совершенствованию механизмов контроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских кооперативов", - говорится в сообщении.

На встрече президента РФ Владимира Путина с региональными уполномоченными по правам человека 10 декабря был поднят вопрос о борьбе с финансовыми пирамидами в виде кредитных потребительских кооперативов. Путин пообещал дать поручения Центробанку и правительству проработать вопрос о защите вкладов в кредитных кооперативах наряду с усилением контроля за ними.