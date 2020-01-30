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Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"
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РИА Новости

Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"

15:20 30.01.2020 (обновлено: 19:30 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выбранный курс на выстраивание дружественных отношений с Китаем был правильным, и назвал Россию, США, КНР и Европейский союз "монстрами", сотрудничество с которыми считают за счастье любые страны.
Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время рассмотрения президентом кадровых вопросов. Назначая Николая Снопкова послом Белоруссии в КНР, Лукашенко отметил, что он рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях с Китаем.
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"Я просто порой думаю: все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал", — сказал глава белорусского государства. Вместе с тем он призвал работать над дальнейшим развитием белорусско-китайских отношений. По словам Лукашенко, "упиваться своими успехами нельзя, надо очень серьезно работать".

"КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это "монстры", с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что для Белоруссии как страны с экспортоориентированной экономикой это очень важно. "Главное — это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами — той же Россией, Евросоюзом и США, — у нас есть. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу найти", — сказал он.
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Президент Белоруссии подчеркнул, что "Китай — это серьезный приоритет страны (Белоруссии. — Прим. ред.)". "Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас настолько, насколько мы можем туда войти. Я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат", — заявил белорусский лидер, обращаясь к новому послу.
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Александр ЛукашенкоЕвросоюзКитайБелоруссияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
На пенсию ему бы в домино играть)))
30 января, 15:27
Руслан Якубик
1650003
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