Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время рассмотрения президентом кадровых вопросов. Назначая Николая Снопкова послом Белоруссии в КНР, Лукашенко отметил, что он рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях с Китаем.

"Я просто порой думаю: все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал", — сказал глава белорусского государства. Вместе с тем он призвал работать над дальнейшим развитием белорусско-китайских отношений. По словам Лукашенко, "упиваться своими успехами нельзя, надо очень серьезно работать".

"КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это "монстры", с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что для Белоруссии как страны с экспортоориентированной экономикой это очень важно. "Главное — это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами — той же Россией, Евросоюзом и США, — у нас есть. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу найти", — сказал он.