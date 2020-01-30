Путин поручил создать музей "Бутовский полигон" до 30 октября

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Путин поручил правительству Москвы и Подмосковья создать музей "Бутовский полигон" до 30 октября текущего года, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Бутовский полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только с августа 1937 года по октябрь 1938 года там были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около 1 тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 были причислены к лику святых.