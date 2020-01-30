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Религия и мировоззрение
2020-01-30T15:11+0300
https://ria.ru/20200130/1564063840.html
Путин поручил создать музей "Бутовский полигон" до 30 октября
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/94/1559599447_0:12:2950:1671_1036x0_80_0_0_c2d9a0ad3d4a8c61f9874cca1e3b6eea.jpg
РИА Новости

Путин поручил создать музей "Бутовский полигон" до 30 октября

15:11 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Путин поручил правительству Москвы и Подмосковья создать музей "Бутовский полигон" до 30 октября текущего года, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, опубликованном на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Москвы совместно с правительством Московской области при участии Московской патриархии обеспечить создание музея на территории памятника истории – памятного места "Бутовский полигон", - говорится в перечне.
Ответственными за исполнение президент назначил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Бутовский полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только с августа 1937 года по октябрь 1938 года там были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около 1 тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 были причислены к лику святых.
Теория заблуждений
Теория заблуждений: "мина" Ленина и Бутовский полигон
13 декабря 2019, 04:30
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Религия и мировоззрениеБутовский полигонВладимир ПутинМосковская областьОбщество
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