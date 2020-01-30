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Путин поручил принять меры по поддержке пострадавших жителей Беслана
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РИА Новости

Путин поручил принять меры по поддержке пострадавших жителей Беслана

15:11 30.01.2020 (обновлено: 15:16 30.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате теракта 2004 года.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству РФ... принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате террористического акта 1 – 3 сентября 2004 года", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 апреля, ответственный - премьер Мишустин.
Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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Михаил МишустинВладимир ПутинБесланРоссияОбщество
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