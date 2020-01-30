Путин поручил принять меры по поддержке пострадавших жителей Беслана

Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.