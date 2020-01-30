Депутат оценила реакцию Украины на возвращение России к работе в ПАСЕ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала реакцию делегации Украины на подтверждение полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) болезненной, свидетельствующей о кризисе украинской дипломатии.
ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Позднее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации.
"Болезненная и неадекватная реакция на полноценное возвращение России в ПАСЕ свидетельствует не о кризисе в этой организации, а о кризисе украинской дипломатии, несостоятельности ее позиций ", - заявила Панина РИА Новости.
По ее словам, сегодня в Европе все труднее найти политиков, именующих Россию "страной-агрессором", которая игнорирует "европейские ценности".
"Напротив, многие европейские лидеры понимают необходимость нормализации отношений с Россией и испытывают раздражение от позиции официальных украинских властей, пытающихся переписать Минские соглашения", - подчеркнула депутат Госдумы.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.