Осужденный экс-губернатор потребовал компенсации за уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в суде потребовал возмещения ему компенсации морального и имущественного вреда за незаконное уголовное преследование, сообщается в четверг на сайте Октябрьского райсуда Новосибирска

"В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило два исковых заявления экс-губернатора Новосибирской области Юрченко Василия Алексеевича к министерству финансов РФ в лице Управления федерального казначейства по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в первом заявлении экс-губернатор требует возместить ему моральный вред за незаконное уголовное преследование по статье о превышении должностных полномочий в сумме 3,335 миллиона рублей, а во втором требует компенсации в сумме более чем 4,250 миллиона рублей расходов на оплату услуг адвоката.

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем, в августе, о превышении полномочий. Речь шла о 18 миллионах рублей, которые региональный бюджет, по данным следствия, недополучил именно по вине Юрченко в 2010 году.

Чиновник якобы пролоббировал продажу недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене. Второе уголовное дело о превышении должностных полномочий СК возбудил в начале сентября – по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий.