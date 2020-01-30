Врио главы Чувашии рассказал, с чего начнет работу на новом посту

ЧЕБОКСАРЫ, 30 янв - РИА Новости. Назначенный врио главы Чувашии Олег Николаев планирует начать работу с анализа сложившей в республике ситуации.
Президент России Владимир Путин в среду отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил Николаева органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии.
"Когда начинается новое, происходит инвентаризация, анализ того, как организована работа и насколько она соответствует поставленным задачам. Мы займемся анализом ситуации совместно с институтами гражданского общества", - сказал журналистам Николаев.
Говоря о стоящих перед ним задачах, Николаев отметил: "Задача простая – достижение национальных целей, поставленных президентом".
В свою очередь полпред Комаров заявил журналистам, что новому главе Чувашии в первую очередь предстоит улучшить условия жизни и труда в республике. "Для решения этой задачи надо приложить много усилий, сохранить динамику нацпроектов. Для этого важно консолидировать усилия всех жителей Чувашии. Предстоит много сделать, но реальная возможность для этого есть, и она, надеюсь, будет реализована", - подчеркнул он.
29 января, 19:03Аксаков прокомментировал назначение Николаева врио главы Чувашии