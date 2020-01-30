Врио главы Чувашии рассказал, с чего начнет работу на новом посту

"Когда начинается новое, происходит инвентаризация, анализ того, как организована работа и насколько она соответствует поставленным задачам. Мы займемся анализом ситуации совместно с институтами гражданского общества", - сказал журналистам Николаев.

В свою очередь полпред Комаров заявил журналистам, что новому главе Чувашии в первую очередь предстоит улучшить условия жизни и труда в республике. "Для решения этой задачи надо приложить много усилий, сохранить динамику нацпроектов. Для этого важно консолидировать усилия всех жителей Чувашии. Предстоит много сделать, но реальная возможность для этого есть, и она, надеюсь, будет реализована", - подчеркнул он.