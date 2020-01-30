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2020-01-30T15:08+0300
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Путин увеличил число машин с "мигалками" в администрации президента
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РИА Новости

Путин увеличил число машин с "мигалками" в администрации президента

15:08 30.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпецсигнал на крыше автомобиля
Спецсигнал на крыше автомобиля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спецсигнал на крыше автомобиля . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов... изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции: администрация президента Российской Федерации 25", - говорится в тексте указа.
Роман Старовойт. Архивное фото
26 ноября 2018, 03:42
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