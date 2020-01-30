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2020-01-30T15:58+0300
https://ria.ru/20200130/1564063420.html
Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети
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РИА Новости

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

15:06 30.01.2020 (обновлено: 15:58 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПереписка в чате социальной сети
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства также попросил подготовить предложения по ее совершенствованию.
Ответственными за выполнение назначены генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Срок исполнения поручения — 1 июня 2020 года.
Пользователи за компьютером
27 июня 2018, 08:15
"Диванные войска". Не путать с народом
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А как бы было хорошо без Интернета царствовать, слушай хор подхалимов и царствуй вечно, Интернет - зло, американские выдумки для подрыва суверенитета прочих стран
30 января, 15:44
Max P
29933312373
Давно пора... а то в сети все смелые, забыли как за слова отвечать
30 января, 15:21
Даша Рудник
141121020248
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