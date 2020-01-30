Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства также попросил подготовить предложения по ее совершенствованию.
Ответственными за выполнение назначены генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Срок исполнения поручения — 1 июня 2020 года.
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