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Иван Сурвилло создаст цикл интервью для RT
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РИА Новости

Иван Сурвилло создаст цикл интервью для RT

15:06 30.01.2020
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© Фото : страница Ивана Сурвилло в InstagramЖурналист Иван Сурвилло
Журналист Иван Сурвилло
© Фото : страница Ивана Сурвилло в Instagram
Журналист Иван Сурвилло. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Журналист Иван Сурвилло проведет цикл интервью для RT, сообщается на сайте телеканала.
В первом эпизоде он побеседует с проректором "Высшей школы экономики" Валерией Касамарой, чье выдвижение в депутаты Мосгордумы в прошлом году раскритиковали ряд либеральных СМИ и политиков.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПолитолог Валерия Касамара
Политолог Валерия Касамара
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Политолог Валерия Касамара
Сегодня Касамара находится в центре внимания из-за возможных поправок в правила внутреннего распорядка ВШЭ, касающихся обязательств студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями. Ранее проректор вуза заявила, что соответствующие правила необходимы для того, чтобы позиция одного учащегося или преподавателя не воспринималась как позиция всего учебного заведения, который находится вне политики.
Первый выпуск сняли в формате 360, чтобы продемонстрировать пространства, в которых интервьюируемый проводит большую часть времени.
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Валерия КасамараТелеканал RTРоссияОбщество
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