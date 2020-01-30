Иван Сурвилло создаст цикл интервью для RT

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Журналист Иван Сурвилло проведет цикл интервью для RT, сообщается на сайте телеканала.
В первом эпизоде он побеседует с проректором "Высшей школы экономики" Валерией Касамарой, чье выдвижение в депутаты Мосгордумы в прошлом году раскритиковали ряд либеральных СМИ и политиков.
Политолог Валерия Касамара
Сегодня Касамара находится в центре внимания из-за возможных поправок в правила внутреннего распорядка ВШЭ, касающихся обязательств студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями. Ранее проректор вуза заявила, что соответствующие правила необходимы для того, чтобы позиция одного учащегося или преподавателя не воспринималась как позиция всего учебного заведения, который находится вне политики.
Первый выпуск сняли в формате 360, чтобы продемонстрировать пространства, в которых интервьюируемый проводит большую часть времени.