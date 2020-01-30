Иван Сурвилло создаст цикл интервью для RT

Сегодня Касамара находится в центре внимания из-за возможных поправок в правила внутреннего распорядка ВШЭ, касающихся обязательств студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями. Ранее проректор вуза заявила, что соответствующие правила необходимы для того, чтобы позиция одного учащегося или преподавателя не воспринималась как позиция всего учебного заведения, который находится вне политики.