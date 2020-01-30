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Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
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РИА Новости

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

15:05 30.01.2020 (обновлено: 15:37 30.01.2020)
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© Доминик БутенЗимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
© Доминик Бутен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Голосование в ПАСЕ прошло накануне. За выступили 96 делегатов, против — 44, семеро воздержались.
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Помимо этого, как сообщает издание, Левочкина поддержала "новую санкционную процедуру", которая "практически уничтожает возможность наложить санкции" против России в дальнейшем.
Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.
Издание называет такой исход голосования проигрышем Украины.
Российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды поднимала вопрос о восстановлении в правах российских парламентариев, но санкции только ужесточались.
Москва отказалась работать на этих условиях и в 2016-2018 годах не стала направлять заявки на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, затем их подтвердили.
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Возвращение России в ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бедняга! Что ее ждет на Родине!
30 января, 15:54
EEvelina1290
81324211
Дискредитировала себя ПАСЕ. Возвращаться туда в этот русофобский мешок не стоит. Без них справляемся.
30 января, 15:20
mm.ai.l2020
49111015
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