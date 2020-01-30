Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Голосование в ПАСЕ прошло накануне. За выступили 96 делегатов, против — 44, семеро воздержались.

Помимо этого, как сообщает издание, Левочкина поддержала "новую санкционную процедуру", которая "практически уничтожает возможность наложить санкции" против России в дальнейшем.

Парламентская ассамблея отклонила все поправки, которые предлагали украинские делегаты.

Издание называет такой исход голосования проигрышем Украины

Российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды поднимала вопрос о восстановлении в правах российских парламентариев, но санкции только ужесточались.