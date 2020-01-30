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Религия и мировоззрение
2020-01-30T19:47+0300
https://ria.ru/20200130/1564063292.html
Лосева: РПЦ беспрецедентно открыта к обществу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155622/16/1556221618_0:230:2048:1382_1036x0_80_0_0_b49266fbaecc7b5784936891f282c092.jpg
РИА Новости

Лосева: РПЦ беспрецедентно открыта к обществу

15:05 30.01.2020 (обновлено: 19:47 30.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛауреат Национальной премии "Медиа-менеджер России - 2019" заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева после церемонии награждения
Лауреат Национальной премии Медиа-менеджер России - 2019 заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева после церемонии награждения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москва, 30 янв РИА Новости. Русская православная церковь беспрецедентно открыта по отношению к обществу, мирянам, а обсуждение церковных документов проходит в демократичном ключе, заявила в четверг журналистам заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" и член президиума Межсоборного присутствия Русской православной церкви Наталья Лосева в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
"Трудно переоценить ценность совместного присутствия и общения и этой беспрецедентной открытости Русской православной церкви по отношению к обществу и мирянам. Наверное, это и очень современно – с одной стороны, в информационном мире, когда нет, скажем так, догматических тайн. С другой стороны, мне кажется, это очень по-христиански, потому что как Господь был открыт обществу и народу, так и сегодня Церковь находит в себе смелость и талант и целеполагание быть открытой с мирянами", - сказала Лосева журналистам.
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Она отметила, что на пленуме межсоборного присутствия рассматриваются вопросы с этической, канонической и правовой стороны.
"Уже на первой сессии можно было заметить, что в обсуждении важнейшего документа принимали участие и Святейший патриарх, и митрополиты, и монахи, и миряне – и мужчины, и женщины. Более демократичного и разнообразного присутствия сложно представить", - подытожила она.
Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви проходит 30-31 января в Москве. На нем рассматривают проекты документов, которые затем будут представлены Архиерейскому собору. По информации синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Межсоборное присутствие - уникальный совещательный орган Русской церкви, который не имеет аналогов в других поместных православных церквях. В его работе принимают участие миряне, духовенство, в том числе руководство Русской церкви. Это дает возможность для открытого обсуждения вопросов, которые интересны каждому прихожанину.
Лауреат Национальной премии Медиа-менеджер России - 2019 заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева после церемонии награждения
4 июля 2019, 21:47
Наталья Лосева получила премию "Медиа-Менеджер России"
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняНаталья ЛосеваРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
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