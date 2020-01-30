Лосева: РПЦ беспрецедентно открыта к обществу

Москва, 30 янв РИА Новости. Русская православная церковь беспрецедентно открыта по отношению к обществу, мирянам, а обсуждение церковных документов проходит в демократичном ключе, заявила в четверг журналистам заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" и член президиума Межсоборного присутствия Русской православной церкви Наталья Лосева в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.

"Трудно переоценить ценность совместного присутствия и общения и этой беспрецедентной открытости Русской православной церкви по отношению к обществу и мирянам. Наверное, это и очень современно – с одной стороны, в информационном мире, когда нет, скажем так, догматических тайн. С другой стороны, мне кажется, это очень по-христиански, потому что как Господь был открыт обществу и народу, так и сегодня Церковь находит в себе смелость и талант и целеполагание быть открытой с мирянами", - сказала Лосева журналистам.

Она отметила, что на пленуме межсоборного присутствия рассматриваются вопросы с этической, канонической и правовой стороны.

"Уже на первой сессии можно было заметить, что в обсуждении важнейшего документа принимали участие и Святейший патриарх, и митрополиты, и монахи, и миряне – и мужчины, и женщины. Более демократичного и разнообразного присутствия сложно представить", - подытожила она.