"Выглядит убого": Поклонскую возмутил подаренный блокадникам "хлеб"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Наталья Поклонская раскритиковала инициативу керченских чиновников подарить Депутат Наталья Поклонская раскритиковала инициативу керченских чиновников подарить блокадникам Ленинграда "батоны хлеба".

В начале недели председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 жителей Керчи , переживших блокаду. На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают ветеранам медали, цветы и нечто, похожее на хлеб. Позже чиновники объяснили , что дарили караимские пироги ручной работы. Эту же информацию подтвердила Глава Керчи Майя Хужина.

Поклонская заявила, что этот жест выглядит "убого".

"Нормального человека злоба берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах, видно, жизнь у них, мягко говоря, не бедная. А рядом - бабулька в халате".

Депутат отметила, что понимает людей, раздраженных подобными кадрами.

"Будет смешно, если на покупку нескольких батонов хлеба деньги были выписаны из бюджета города", - добавила она.

Комментируя волну возмущения из-за фотографий блокадниц с "хлебом", пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова ранее рассказала, что поздравлявшие ветеранов женщины спешили, им некогда было раздеться. Именно поэтому на снимках чиновницы стоят в шубах, а блокадницы – в домашней одежде.