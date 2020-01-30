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"Выглядит убого": Поклонскую возмутил подаренный блокадникам "хлеб"
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РИА Новости

"Выглядит убого": Поклонскую возмутил подаренный блокадникам "хлеб"

15:02 30.01.2020 (обновлено: 18:00 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутат Наталья Поклонская раскритиковала инициативу керченских чиновников подарить блокадникам Ленинграда "батоны хлеба".
В начале недели председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 жителей Керчи, переживших блокаду. На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают ветеранам медали, цветы и нечто, похожее на хлеб. Позже чиновники объяснили, что дарили караимские пироги ручной работы. Эту же информацию подтвердила Глава Керчи Майя Хужина.
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Вчера, 11:12
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
Поклонская заявила, что этот жест выглядит "убого".
"Нормального человека злоба берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах, видно, жизнь у них, мягко говоря, не бедная. А рядом - бабулька в халате".
Депутат отметила, что понимает людей, раздраженных подобными кадрами.
"Будет смешно, если на покупку нескольких батонов хлеба деньги были выписаны из бюджета города", - добавила она.
Комментируя волну возмущения из-за фотографий блокадниц с "хлебом", пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова ранее рассказала, что поздравлявшие ветеранов женщины спешили, им некогда было раздеться. Именно поэтому на снимках чиновницы стоят в шубах, а блокадницы – в домашней одежде.
75 лет Победы
Город героизма и трагедии: что значит Победа для Керчи
29 января, 12:10
88468522
Обсудить 7
Наталья ПоклонскаяКерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)РоссияОбщество
Популярные комментарии
А не могли выдать путевки в санаторий? И не стыдно такие подарки вручать.
30 января, 18:02
Константин Парфенов
3410121
Справедливо бы было если бы блокаднице такую вот шубу подарили вместе с пирогом )))
30 января, 18:30
yyyu55 yu55
2011020
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Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
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