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В Кремле продолжают анализировать "сделку века"
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РИА Новости

В Кремле продолжают анализировать "сделку века"

15:02 30.01.2020 (обновлено: 15:07 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Кремле продолжают анализировать план США по палестино-израильскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Продолжаем анализировать", - сказал Песков РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 08:00
Пойдет ли Путин на "сделку века" с Израилем и США
Нетаньяху в четверг заявил, что Путин - первый мировой лидер, с кем он встречается после поездки в Вашингтон, и отметил, что хотел бы узнать мнение Путина по "сделке века".
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Этот план в Палестине отвергли.
Столкновения палестинцев с израильтянами
29 января, 08:53
Палестино-израильский конфликт
221008
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДмитрий ПесковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияПалестинаИзраильВ мире
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