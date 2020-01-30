В России может появиться база данных жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликован на сайте Кремля.
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"Администрации президента РФ... рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения поручения - 1 октября, ответственные - первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ России Александр Бортников, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и директор ФСИН Александр Калашников.