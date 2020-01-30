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В Госдуму внесли проект об обороте драгоценных металлов и камней
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об обороте драгоценных металлов и камней

14:56 30.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Эта система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации специального учета. ГИИС ДМДК создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения. Кроме того, в системе будет формироваться аналитическая информация о состоянии отрасли, также она позволит обеспечить применение риск-ориентированного подхода при госконтроле (надзоре) в данной сфере.
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ГИИС ДМДК будет использоваться для предоставления госуслуг и исполнения государственных функций, связанных с выработкой госполитики и нормативно-правовым регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и камней. Оператором данной системы будет выступать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.
Информацию в ГИИС ДМДК должны представлять федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и камнями, состоящие на спецучете. Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство.
Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней законопроектом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.
В России с 1 июня до 1 ноября 2018 года был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. В рамках эксперимента АО "Гознак" на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота. По его результатам кабмин поручил Минфину совместно с другими заинтересованными федеральными органами обеспечить доработку этой системы с учетом предложений участников эксперимента, а также выполнение иных мероприятий в целях ее внедрения в эксплуатацию.
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