В Госдуму внесли проект об обороте драгоценных металлов и камней

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Эта система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации специального учета. ГИИС ДМДК создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения. Кроме того, в системе будет формироваться аналитическая информация о состоянии отрасли, также она позволит обеспечить применение риск-ориентированного подхода при госконтроле (надзоре) в данной сфере.

ГИИС ДМДК будет использоваться для предоставления госуслуг и исполнения государственных функций, связанных с выработкой госполитики и нормативно-правовым регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и камней. Оператором данной системы будет выступать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который сможет привлекать и иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.

Информацию в ГИИС ДМДК должны представлять федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством, Банк России, кредитные организации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и камнями, состоящие на спецучете. Срок ввода системы в эксплуатацию определит правительство.

Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней законопроектом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.