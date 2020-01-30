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Культура
2020-01-30T16:19+0300
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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
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РИА Новости

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

14:54 30.01.2020 (обновлено: 16:19 30.01.2020)
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© Мосфильм (1965)Светлана Агеева в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Светлана Агеева в фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
© Мосфильм (1965)
Светлана Агеева в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
ВОРОНЕЖ, 30 янв — РИА Новости. Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", скончалась в Москве на 80-м году жизни, сообщила РИА Новости директор драмтеатра Галина Кулешова.
По ее словам, Агеева с 2000 по 2011 год играла на сцене Липецкого драмтеатра, затем ее перевез жить в Москву сын.

"До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень по Липецку тосковала", — добавила Кулешова.

Актриса скончалась после продолжительной болезни 28 января, но известно об этом стало только сейчас. Прощание с актрисой пройдет в Москве.
Агеева родилась 16 января 1941 года. В 1964 году окончила факультет музыкального театра ГИТИСа (мастерская И. Туманова). Была актрисой Свердловского театра музыкальной комедии, Ростовского ТЮЗа, Театра на Таганке (Москва), Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого.
Агеева сыграла в нескольких художественных фильмах, в том числе исполнила две эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
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