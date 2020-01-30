Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

"У нас теплое начало февраля, то есть, в субботу и воскресенье мы останемся в южной части глубоких атлантических циклонов, которые проходят центрами по северу европейской части России. Поэтому у нас будет преобладать облачная погода, местами будут приниматься небольшие осадки в виде снега. Ночи станут умеренно морозными - от нуля до минус 3 градусов, дневная температура будет повышаться до оттепели. В субботу температура будет минус 1 - плюс 1, в воскресенье 0-плюс 2", - добавила синоптик.