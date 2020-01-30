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Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе
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РИА Новости

Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

14:51 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москвичей в середине следующей недели ожидают морозы до минус 13 в ночные часы, дневная температура будет слабо отрицательной в пределах минус 1-минус 6 градусов, сообщили РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Предварительные расчеты говорят о том, что температура в ночные часы в Москве в середине следующей недели, может понижаться до минус 8-минус 13 градусов. Дневная температура тоже будет слабо отрицательной, в пределах минус 1 - минус 6", - сообщила Позднякова.
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Синоптик отметила, что даже при таких значениях среднесуточная температура окажется выше климатической нормы: около минус 5-6 градусов, при норме минус 9.
Позднякова также добавила, что приход февраля в Москву окажется теплым, так как дневная температура будет повышаться до оттепели, а ночная станет умерено морозной.
"У нас теплое начало февраля, то есть, в субботу и воскресенье мы останемся в южной части глубоких атлантических циклонов, которые проходят центрами по северу европейской части России. Поэтому у нас будет преобладать облачная погода, местами будут приниматься небольшие осадки в виде снега. Ночи станут умеренно морозными - от нуля до минус 3 градусов, дневная температура будет повышаться до оттепели. В субботу температура будет минус 1 - плюс 1, в воскресенье 0-плюс 2", - добавила синоптик.
Она также уточнила, что среднесуточная температура останется выше климатической нормы. По ее словам, среднесуточная температура в начале февраля будет около 0, при норме минус 9,8 градуса.
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