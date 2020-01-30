Лукашевич заявил о недопустимости прославления причастных к нацизму

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о недопустимости прославления тех, кто причастен к преступлениям нацизма.
Выступая в связи с международным днем памяти жертв холокоста, Лукашевич подчеркнул, что в некоторых странах региона ОБСЕ ежегодно проводятся марши бывших легионеров "Ваффен-СС", проходят факельные шествия неонацистов и националистов, громко звучат антисемитские лозунги.
"В форме государственной политики объявлена война памятникам борцам с национал-социализмом. При этом открываются мемориалы тем, кто воевал на стороне нацистов или сотрудничал с ними. В честь нацистских коллаборационистов переименовываются улицы и школы. Подчеркиваем категорическую недопустимость прославления тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление членов "организации СС", признанной преступной Нюрнбергским трибуналом", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
"Осуждаем попытки возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами. Печально, что зачастую подобные события происходит в странах, оккупированных в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в Победу", - добавил постпред.