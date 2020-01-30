Лукашевич заявил о недопустимости прославления причастных к нацизму

"В форме государственной политики объявлена война памятникам борцам с национал-социализмом. При этом открываются мемориалы тем, кто воевал на стороне нацистов или сотрудничал с ними. В честь нацистских коллаборационистов переименовываются улицы и школы. Подчеркиваем категорическую недопустимость прославления тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление членов "организации СС", признанной преступной Нюрнбергским трибуналом", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.