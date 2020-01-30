Киев передал контактной группе новый список на обмен пленными

КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Киев на заседании контактной группы по Киев на заседании контактной группы по Донбассу в среду передал новый список своих граждан для обмена с Донбассом, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак

В среду в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"Вчера список был передан на заседании трёхсторонней контактной группы", - цитирует Ермака издание "Украинская правда".

Также, по его словам, ведутся переговоры о возвращении граждан Украины, задержанных в РФ. "Сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену - чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, - не снижает", - сказал он.

Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведётся работа над формированием новых списков для обмена пленными. В среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева заявила, что представители Киева и Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных.