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Киев передал контактной группе новый список на обмен пленными
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РИА Новости

Киев передал контактной группе новый список на обмен пленными

14:45 30.01.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Помощник президента Украины Андрей Ермак
Помощник президента Украины Андрей Ермак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Помощник президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Киев на заседании контактной группы по Донбассу в среду передал новый список своих граждан для обмена с Донбассом, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.
В среду в Минске прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.
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"Вчера список был передан на заседании трёхсторонней контактной группы", - цитирует Ермака издание "Украинская правда".
Также, по его словам, ведутся переговоры о возвращении граждан Украины, задержанных в РФ. "Сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену - чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, - не снижает", - сказал он.
Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведётся работа над формированием новых списков для обмена пленными. В среду представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева заявила, что представители Киева и Донбасса на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились обменяться списками пленных.
Ранее в январе Зеленский заявил, что Киев уже начал переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев.
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