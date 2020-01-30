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Turkish Airlines сократит число рейсов в китайские города
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РИА Новости

Turkish Airlines сократит число рейсов в китайские города

14:38 30.01.2020 (обновлено: 15:00 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажирка прибывшего из Пекина рейса
Пассажирка прибывшего из Пекина рейса
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пассажирка прибывшего из Пекина рейса. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сократит количество регулярных авиарейсов в города Китая в связи со снижением продаж авиабилетов, сообщает глава пресс-службы авиакомпании Яхья Устюн на фоне распространения коронавируса.
Ранее МИД Турции рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса, а минздрав республики сообщил об отмене рейсов Ухань - Стамбул, выполняемых китайской авиакомпанией.
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"С 5 по 29 февраля, ввиду значительного снижения спроса, сократится число регулярных рейсов в города Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Сиань", - написал Устюн в своем Twitter.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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