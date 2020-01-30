Матвиенко прокомментировала "сделку века" по Израилю и Палестине

"Отсутствие вовлечённости Палестины в подготовку этих планов - это, конечно, неправильный подход. Обе стороны должны участвовать в подготовке таких документов, а этого не было соблюдено", - заявила Матвиенко журналистам.

Она отметила, что ближневосточное урегулирование по-прежнему остаётся очень острой проблемой, требующей взвешенного подхода.

"Инициатива новая, она требует тщательного изучения, МИД РФ сейчас проводит такой анализ. Согласна с МИД, что на этом этапе должны активно подключиться к рассмотрению этой инициативы международный "квартет" по ближневосточному урегулированию, Лига арабских государств", - сказала спикер.

По словам Матвиенко, детали "сделки века" необходимо спокойно проанализировать и выработать после этого позицию мирового сообщества и Совбеза ООН, "особенно учитывая то, что Палестина, насколько мы можем судить, категорически отвергла эту инициативу".

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет, прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.