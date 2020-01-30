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2020-01-30T14:35+0300
https://ria.ru/20200130/1564060919.html
Матвиенко прокомментировала "сделку века" по Израилю и Палестине
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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала "сделку века" по Израилю и Палестине

14:35 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неправильным то, что к участью в подготовке "сделки века" по ближневосточному урегулированию не была приглашена Палестина.
"Отсутствие вовлечённости Палестины в подготовку этих планов - это, конечно, неправильный подход. Обе стороны должны участвовать в подготовке таких документов, а этого не было соблюдено", - заявила Матвиенко журналистам.
Она отметила, что ближневосточное урегулирование по-прежнему остаётся очень острой проблемой, требующей взвешенного подхода.
"Инициатива новая, она требует тщательного изучения, МИД РФ сейчас проводит такой анализ. Согласна с МИД, что на этом этапе должны активно подключиться к рассмотрению этой инициативы международный "квартет" по ближневосточному урегулированию, Лига арабских государств", - сказала спикер.
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По словам Матвиенко, детали "сделки века" необходимо спокойно проанализировать и выработать после этого позицию мирового сообщества и Совбеза ООН, "особенно учитывая то, что Палестина, насколько мы можем судить, категорически отвергла эту инициативу".
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
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В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет, прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеВалентина МатвиенкоПалестинаСШАИзраильВ мире
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