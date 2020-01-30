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Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
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РИА Новости

Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке

14:32 30.01.2020 (обновлено: 15:39 30.01.2020)
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАмериканская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посольство Украины в США обратило внимание на ошибку в публикации американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Накануне она перепостила в инстаграме видеозапись, на которой украинские танцоры исполняют гопак. При этом ролик загрузил аккаунт с названием @lookatthisrussian ("посмотри на этого русского").
Многие украинцы выразили возмущение под постом Эллен, а некоторые позволили себе оскорбительные высказывания в ее адрес. На запись телеведущей отреагировало даже посольство Украины.
"Давайте начистоту, русские не умеют так танцевать", — говорится в публикации дипмиссии.
Пока публикацию Дедженерес не отредактировали.
Скриншот видео передачи на телеканале Rai1
27 января, 20:05
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Обсудить 47
Эллен ДедженересРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В который раз поражаюсь способности украинцев отслеживать буквально каждый пост в соцсетях! Когда они работают? И работают ли вообще?
30 января, 14:39
Von Stirliz
208531002
Сало подгорело? Это шкварки называется, тоже в принципе съедобно.
30 января, 14:37
Diana Br.
110491002
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