Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посольство Украины в США обратило внимание на ошибку в публикации американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Накануне она перепостила в инстаграме видеозапись, на которой украинские танцоры исполняют гопак. При этом ролик загрузил аккаунт с названием @lookatthisrussian ("посмотри на этого русского").
Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020
Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn
Let's be honest, Russians can never dance like that😆
Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX
Многие украинцы выразили возмущение под постом Эллен, а некоторые позволили себе оскорбительные высказывания в ее адрес. На запись телеведущей отреагировало даже посольство Украины.
"Давайте начистоту, русские не умеют так танцевать", — говорится в публикации дипмиссии.
Пока публикацию Дедженерес не отредактировали.
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