В Тбилиси избили бывшего гендиректора "Рустави 2"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
Гварамия выступал адвокатом совладельца "Мтавари архи" Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.
По информации телеканала, полиции удалось задержать напавшего. Его и еще трех человек опрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Гварамия, возглавлявший оппозиционный "Рустави 2", был уволен в июле прошлого года после того, как телеканал сменил владельцев.
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В августе он сообщил, что основал новую телекомпанию, "Мтавари архи". Позже Генпрокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба "Рустави 2" на сумму более двух миллионов долларов. Суд назначил для Гварамии залог в размере более 13 тысяч долларов.
В декабре Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Выходка в эфире
В июле 2019-го телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина. Поступок Габунии осудили представители грузинских властей и зрители. Сотни жителей столицы Грузии пришли к зданию компании с требованием уволить журналиста и гендиректора канала. Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок ведущего.
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Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, опасаясь, что из-за выступления журналиста под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В свою очередь, Гварамия в грубой форме заявил, что ему безразлично, будут ли поступать на российский рынок грузинские вина и минеральные воды, добавив, что хотел бы мочиться (он употребил грубый синоним этого слова) "во все три" ("Боржоми", вино и "Набеглави". — Прим. ред.).