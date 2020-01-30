В Тбилиси избили бывшего гендиректора "Рустави 2"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывшего генерального директора телекомпании Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

Гварамия выступал адвокатом совладельца "Мтавари архи" Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.

По информации телеканала, полиции удалось задержать напавшего. Его и еще трех человек опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Гварамия, возглавлявший оппозиционный "Рустави 2", был уволен в июле прошлого года после того, как телеканал сменил владельцев.

В августе он сообщил, что основал новую телекомпанию, "Мтавари архи". Позже Генпрокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба "Рустави 2" на сумму более двух миллионов долларов. Суд назначил для Гварамии залог в размере более 13 тысяч долларов.

В декабре Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию

Выходка в эфире

В июле 2019-го телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина. Поступок Габунии осудили представители грузинских властей и зрители. Сотни жителей столицы Грузии пришли к зданию компании с требованием уволить журналиста и гендиректора канала. Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок ведущего.