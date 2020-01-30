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СМИ: вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
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РИА Новости

СМИ: вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве

14:28 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив в южной части Болгарии, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Злоумышленники написали на основании монумента большими красными буквами "Мы не забыли" и "Не простим". Радио отмечает, что памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней.
В местной администрации сообщили, что специалисты начали очищать памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик в ближайшие месяцы установят камеры видеонаблюдения.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
Минск
20 января, 13:18
Минчанин, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в милицию
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БолгарияПловдивВ мире
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