СМИ: вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив в южной части Вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив в южной части Болгарии , передает Болгарское национальное радио (БНР).

Злоумышленники написали на основании монумента большими красными буквами "Мы не забыли" и "Не простим". Радио отмечает, что памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней.

В местной администрации сообщили, что специалисты начали очищать памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик в ближайшие месяцы установят камеры видеонаблюдения.