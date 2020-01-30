СМИ: вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив в южной части Болгарии, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Злоумышленники написали на основании монумента большими красными буквами "Мы не забыли" и "Не простим". Радио отмечает, что памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней.
В местной администрации сообщили, что специалисты начали очищать памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик в ближайшие месяцы установят камеры видеонаблюдения.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
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