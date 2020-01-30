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2020-01-30T14:28+0300
https://ria.ru/20200130/1564060628.html
Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"
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РИА Новости

Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"

14:28 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долго, глубоко и основательно беседовали о плане палестино-израильского мирного урегулирования, представленном президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник в делегации израильского премьер-министра.
Нетаньяху в четверг прибыл в Москву с кратким рабочим визитом.
"Была длинная, глубокая и основательная беседа о деталях "сделки века" и ее влиянии на регион", - сказал собеседник агентства.
"Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией", - добавил источник.
Президент США Дональд Трамп
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Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет, прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМахмуд АббасВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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