Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долго, глубоко и основательно беседовали о плане палестино-израильского мирного урегулирования, представленном президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник в делегации израильского премьер-министра.

Нетаньяху в четверг прибыл в Москву с кратким рабочим визитом.

"Была длинная, глубокая и основательная беседа о деталях "сделки века" и ее влиянии на регион", - сказал собеседник агентства.

"Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией", - добавил источник.

Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет, прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.