Спасатели вывезли в лес рысь, гулявшую по центру Уфы

УФА, 30 янв — РИА Новости. Экологи поймали в центре Экологи поймали в центре Уфы рысь, которая пряталась под припаркованным автомобилем, сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии

По данным ведомства, после того как в районе улицы Зорге в Уфе горожане заметили дикое животное, похожее на рысь, на место выехали специалисты Минэкологии и спасатели.

"Рысь лежала под припаркованным во дворе автомобилем. В ходе операции по извлечению дикого животного специалисты обложили машину сеткой. Испугавшись, рысь выпрыгнула в одну сторону, где ее уже поджидали. Далее ее поместили в переносной ящик и повезли в Иглинский район, чтобы выпустить в естественную среду обитания", — цитирует пресс-служба начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Камиля Биргулиева.

Экологи предполагают, что рысь могла прибежать из леса со стороны реки Белой. "Животное, судя по поведению, было очень спокойным. Примерный возраст составляет три года, признаки болезни не обнаружены", — говорится в сообщении Минэкологии региона.