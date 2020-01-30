Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T15:01+0300
https://ria.ru/20200130/1564060394.html
В Москве произошло задымление в РАНХиГС
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Москве произошло задымление в РАНХиГС

14:25 30.01.2020 (обновлено: 15:01 30.01.2020)
634
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сотрудников Колледжа многоуровневого профессионального образования (КМПО) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) эвакуируют на юго-востоке Москвы из-за сильного задымления в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из академии на Волгоградском проспекте, 43 проводится эвакуация людей после задымления на первом этаже", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, загорелась мебель на цокольном этаже здания на площади пять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Вчера, 13:52
На химфаке МГУ потушили возгорание в системе вентиляции
021002
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
На химфаке МГУ потушили возгорание в системе вентиляции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"
Ванная комната
Власти объяснили, зачем измеряют ванны в квартирах саратовцев
Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
На химическом факультете МГУ произошло задымление
Сотрудник МЧС России
Число эвакуированных с химфака МГУ из-за возгорания возросло до 800
Сотрудники МЧС РФ у дома № 9 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге
В МЧС назвали причину обрушения в вузе в Петербурге в 2019 году
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
В Москве эвакуируют здание химического факультета МГУ
Следы ракет в небе в Израиле
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Помпео проведут встречу в Киеве 31 января
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии оценил последствия Brexit
Пропавшая Ксения Литвинова
СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
Президент РФ Владимир Путин
В России подготовят федеральный проект по патриотическому воспитанию
Ника Гварамия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора "Рустави 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния