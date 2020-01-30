В Москве произошло задымление в РАНХиГС

"Из академии на Волгоградском проспекте, 43 проводится эвакуация людей после задымления на первом этаже", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, загорелась мебель на цокольном этаже здания на площади пять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.