В Москве произошло задымление в РАНХиГС

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сотрудников Колледжа многоуровневого профессионального образования (КМПО) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) эвакуируют на юго-востоке Москвы из-за сильного задымления в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из академии на Волгоградском проспекте, 43 проводится эвакуация людей после задымления на первом этаже", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, загорелась мебель на цокольном этаже здания на площади пять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.