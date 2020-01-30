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Глава Забайкалья одобрил решение Мишустина закрыть границу с Китаем
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РИА Новости

Глава Забайкалья одобрил решение Мишустина закрыть границу с Китаем

14:21 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал своевременным решение премьер-министра России Михаила Мишустина закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее о соответствующем распоряжении на заседании федерального правительства заявил сам Мишустин.
"Это своевременное решение, безопасность забайкальцев превыше всего. Мы в сотрудничестве с соответствующими органами уже приняли решение для ограничения въезда групп риска, проверяли всех въезжающих в наш край граждан. Сейчас на пунктах пропуска в Забайкальском крае введены особые карантинные меры. Все пункты пропуска в Забайкалье оборудованы тепловизорами. Со всеми россиянами, возвращенными из Китая, проводится усиленная профилактика", - сказал Осипов.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ОсиповкоронавирусыМихаил МишустинКитайРоссияВ мире
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