Глава Забайкалья одобрил решение Мишустина закрыть границу с Китаем

"Это своевременное решение, безопасность забайкальцев превыше всего. Мы в сотрудничестве с соответствующими органами уже приняли решение для ограничения въезда групп риска, проверяли всех въезжающих в наш край граждан. Сейчас на пунктах пропуска в Забайкальском крае введены особые карантинные меры. Все пункты пропуска в Забайкалье оборудованы тепловизорами. Со всеми россиянами, возвращенными из Китая, проводится усиленная профилактика", - сказал Осипов.