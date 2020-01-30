Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T22:07+0300
https://ria.ru/20200130/1564060116.html
Власти объяснили, зачем измеряют ванны в квартирах саратовцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/150205/15/1502051521_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2d23486dd0409c4593d83bcc3d6c0bbf.jpg
РИА Новости

Власти объяснили, зачем измеряют ванны в квартирах саратовцев

14:20 30.01.2020 (обновлено: 22:07 30.01.2020)
2643
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВанная комната
Ванная комната
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ванная комната. Архивное фото
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики измеряют длину ванны в квартирах жителей Ленинского района Саратова, поскольку при отсутствии индивидуального счетчика от этого зависит норматив потребления горячей воды, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в паблике "Саратов онлайн" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография объявления на подъезде дома по улице Перспективная о предстоящем измерении длины ванны у жильцов. "Сотрудниками АТСЖ Ленинского района... а также представителями администрации Ленинского района и ПАО "Т Плюс" состоится обследование квартир для определения нормативов потребления горячего водоснабжения. Будут проводиться измерения длины ванн. Просим обеспечить доступ в квартиры", - гласит объявление.
"Управляющая компания и ПАО "Т Плюс" проводят проверку установленного оборудования, так как без индивидуального прибора учета по ГВС (горячему водоснабжению) норматив зависит от длины ванны", - прокомментировали объявление в пресс-службе мэрии.
Собеседница агентства уточнила, что подобные проверки проводятся не по всему городу. "Только в домах, которые обслуживает АТСЖ Ленинского района", - пояснила она.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала "Т Плюс", компания "ЭнергосбыТ Плюс" выставляет счета за горячую воду по показаниям, которые предоставляет АТСЖ Ленинского района, а в домах, где у жителей не установлены индивидуальные счетчики на горячую воду, расчет производится по нормативам.
"Со своей стороны АТСЖ Ленинского района в соответствии с законодательством РФ для проведения расчета по таким объектам, не оборудованными приборами учета, должна предоставить в ресурсоснабжающую организацию проекты с размерами ванн в жилых помещениях. Однако эта информация была не полностью направлена управляющей организацией энергетикам. Более того, факт размещения подобных объявлений дает основания считать, что управляющая организация этими сведениями не располагает", - заявили в пресс-службе.
Вода в Новороссийской бухте окрасилась в кровавый цвет
Вчера, 12:47
В биоцентре объяснили, почему окрасилась вода в бухте Новороссийска
42520440
Обсудить 4
Ленинский районСаратовОбщество
Рекомендуем
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Светлана Агеева в фильме Операция Ы и другие приключения Шурика
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Девушка за рулем автомобиля
ЕР хочет ввести нормы содержания активных веществ в организме водителя
Ника Гварамия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора "Рустави 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния