Власти объяснили, зачем измеряют ванны в квартирах саратовцев

САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики измеряют длину ванны в квартирах жителей Ленинского района . Коммунальщики измеряют длину ванны в квартирах жителей Ленинского района Саратова , поскольку при отсутствии индивидуального счетчика от этого зависит норматив потребления горячей воды, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Ранее в паблике " Саратов онлайн " в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография объявления на подъезде дома по улице Перспективная о предстоящем измерении длины ванны у жильцов. "Сотрудниками АТСЖ Ленинского района... а также представителями администрации Ленинского района и ПАО "Т Плюс" состоится обследование квартир для определения нормативов потребления горячего водоснабжения. Будут проводиться измерения длины ванн. Просим обеспечить доступ в квартиры", - гласит объявление.

"Управляющая компания и ПАО "Т Плюс" проводят проверку установленного оборудования, так как без индивидуального прибора учета по ГВС (горячему водоснабжению) норматив зависит от длины ванны", - прокомментировали объявление в пресс-службе мэрии.

Собеседница агентства уточнила, что подобные проверки проводятся не по всему городу. "Только в домах, которые обслуживает АТСЖ Ленинского района", - пояснила она.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала "Т Плюс", компания "ЭнергосбыТ Плюс" выставляет счета за горячую воду по показаниям, которые предоставляет АТСЖ Ленинского района, а в домах, где у жителей не установлены индивидуальные счетчики на горячую воду, расчет производится по нормативам.