Движение через границу с Китаем ограничат из-за коронавируса с пятницы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.
"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 г. временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой", - говорится в документе.
В перечне пунктов пропуска, движение через которое временно ограничивается: автомобильный и железнодорнжный пункты пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также пункты Староцурухайтуйский – Хэйшаньтоу, Олочи – Шивэй, Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, Амурзет – Лобэй, Нижнеленинское – Тунцзян, Хабаровск – Фуюань, Покровка – Жаохэ, Турий Рог – Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка – Дуннин, Краскино – Хуньчунь, и Махалино – Хуньчунь.
При этом МИДу России поручено уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с закрытием границ, подчеркнув, что данные меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер. Региональным властям поручено проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.