Движение через границу с Китаем ограничат из-за коронавируса с пятницы

Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение через пункты пропуска на отдельных участках границы Движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса , соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.

"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 г. временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой", - говорится в документе.

В перечне пунктов пропуска, движение через которое временно ограничивается: автомобильный и железнодорнжный пункты пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также пункты Староцурухайтуйский – Хэйшаньтоу, Олочи – Шивэй, Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, Амурзет – Лобэй, Нижнеленинское – Тунцзян, Хабаровск – Фуюань, Покровка – Жаохэ, Турий Рог – Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка – Дуннин, Краскино – Хуньчунь, и Махалино – Хуньчунь.

При этом МИДу России поручено уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с закрытием границ, подчеркнув, что данные меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер. Региональным властям поручено проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.