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В Италии людей задержали на корабле из-за болезни пары из Гонконга
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РИА Новости

В Италии людей задержали на корабле из-за болезни пары из Гонконга

14:14 30.01.2020 (обновлено: 16:28 30.01.2020)
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© REUTERS / Guglielmo MangiapaneКруизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера итальянской компании Costa Crociere не могут сойти на берег в порту Чивитавеккья из-за подозрения на респираторное заболевание у супружеской пары из Гонконга, сообщают итальянские СМИ.
Согласно данным сайтов, отслеживающих движение судов, в порту Чивитавеккья в 100 километрах от Рима находится лайнер Costa Smeralda, который вмещает до 6500 пассажиров.
Семейная пара "китайского происхождения" несколько дней назад поднялась на борту судна в порту Савоны. В Италию они прибыли через миланский аэропорт "Мальпенса" 25 января. На данный момент они находятся в медицинском отделении лайнера с температурой и респираторными проблемами. Для проведения анализов на борт поднялись специалисты Национального института инфекционных заболеваний.
По словам заблокированных клиентов, на судне остаются около 6 тысяч пассажиров.
Компания Costa Crociere для комментариев оказалась недоступна.
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