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СК проверит фигурантов дела Голунова на другие преступления
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РИА Новости

СК проверит фигурантов дела Голунова на другие преступления

14:13 30.01.2020 (обновлено: 16:46 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. СК РФ проверяет, совершали ли другие преступления бывшие полицейские, по данным следствия, подбросившие наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"В настоящее время следствие проверяет обвиняемых на предмет совершения других преступлений", - сказано в решении судьи Артура Карпова, заключившего под стражу пока двух из пяти фигурантов.
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Вчера, 13:09
Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
Это стандартная практика во время расследований любых преступлений.
Всего задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по трем статьям УК РФ – в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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