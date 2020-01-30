СК проверит фигурантов дела Голунова на другие преступления

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. СК РФ проверяет, совершали ли другие преступления бывшие полицейские, по данным следствия, подбросившие наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"В настоящее время следствие проверяет обвиняемых на предмет совершения других преступлений", - сказано в решении судьи Артура Карпова, заключившего под стражу пока двух из пяти фигурантов.
Это стандартная практика во время расследований любых преступлений.
Всего задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по трем статьям УК РФ – в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.