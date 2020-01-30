Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T14:10+0300
https://ria.ru/20200130/1564059423.html
Глава ДНР рассказал об изменении подхода к выдаче паспортов республики
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/02/1555390265_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_316a8c5bfcd37cbc42c1c1d15e51b961.jpg
РИА Новости

Глава ДНР рассказал об изменении подхода к выдаче паспортов республики

14:10 30.01.2020
2794
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в 2020 году власти будут индивидуально подходить к вопросу выдачи паспорта ДНР в случае отказа со стороны государственных органов.
Выдачу собственных паспортов в ДНР начали с 2016 года.
"Таких обращений поступает достаточно много... Изначально нам нужно было закрыть и запустить процесс там, где нет ни у кого никаких проблем и нет никаких исключительных вариантов... Таких моментов, увы, много всплывает... Следующим этапом мы будем включаться, когда с каждым случаем нужно будет разбираться индивидуально", - заявил Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с активом общественного движения "Донецкая республика".
Он пояснил, что в связи с возможностью получения гражданства РФ возрос интерес граждан ДНР к внутренним паспортам и из-за этого подход к решению проблем с отказом выдавать паспорт ДНР должен быть системным.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
29 января, 18:48
В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов
29 января, 17:47
Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
2102102
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР намерен изменить порядок прохождения граждан через КПП
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что перехватили БПЛА, корректировавший огонь по поселку
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Украинский военный
Силовики девять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Пропускной пункт в Донбассе
В ЛНР заявили о двух пострадавших из-за обстрела со стороны силовиков
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Украинский военный
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич обвинил Украину в использовании беспилотников на Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния