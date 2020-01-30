Глава ДНР рассказал об изменении подхода к выдаче паспортов республики

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в 2020 году власти будут индивидуально подходить к вопросу выдачи паспорта ДНР в случае отказа со стороны государственных органов.
Выдачу собственных паспортов в ДНР начали с 2016 года.
"Таких обращений поступает достаточно много... Изначально нам нужно было закрыть и запустить процесс там, где нет ни у кого никаких проблем и нет никаких исключительных вариантов... Таких моментов, увы, много всплывает... Следующим этапом мы будем включаться, когда с каждым случаем нужно будет разбираться индивидуально", - заявил Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с активом общественного движения "Донецкая республика".
Он пояснил, что в связи с возможностью получения гражданства РФ возрос интерес граждан ДНР к внутренним паспортам и из-за этого подход к решению проблем с отказом выдавать паспорт ДНР должен быть системным.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.