Глава ДНР рассказал об изменении подхода к выдаче паспортов республики

Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в 2020 году власти будут индивидуально подходить к вопросу выдачи паспорта ДНР в случае отказа со стороны государственных органов.

Выдачу собственных паспортов в ДНР начали с 2016 года.

"Таких обращений поступает достаточно много... Изначально нам нужно было закрыть и запустить процесс там, где нет ни у кого никаких проблем и нет никаких исключительных вариантов... Таких моментов, увы, много всплывает... Следующим этапом мы будем включаться, когда с каждым случаем нужно будет разбираться индивидуально", - заявил Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с активом общественного движения "Донецкая республика".

Он пояснил, что в связи с возможностью получения гражданства РФ возрос интерес граждан ДНР к внутренним паспортам и из-за этого подход к решению проблем с отказом выдавать паспорт ДНР должен быть системным.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР . Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.