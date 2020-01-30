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РИА Наука
2020-01-30T14:08+0300
https://ria.ru/20200130/1564059316.html
Ученые выяснили, кто попадает в группу риска нового коронавируса
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РИА Новости

Ученые выяснили, кто попадает в группу риска нового коронавируса

14:08 30.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Журнал The Lancet опубликовал самый полный на сегодняшний день обзор клинических и лечебных данных о случаях заболевания новым коронавирусом в Китае.
Новый анализ включает 99 случаев с лабораторно подтвержденным коронавирусом 2019-nCoV, зафиксированных в госпитале Джиньиньтань китайского города Ухань в период с 1 по 20 января 2020 года, в том числе 41 случай, описанный в предыдущем обзоре.
Основываясь на эпидемиологических данных, клинических записях, лабораторных результатах, материалах генетического анализа и их визуализации, авторы делают следующие выводы.
Средний возраст заболевших составляет 55,5 лет, из них 67 — мужчины и 32 — женщины. Половина из пациентов до этого имели какие-либо хронические заболевания — сердечно-сосудистые или цереброваскулярные (40 пациентов), а также диабет (12 пациентов). У всех пациентов, поступивших в больницу, была проявлена пневмония, у 74-х — двусторонняя. У большинства также были зафиксированы лихорадка (82 пациента) и кашель (81), а у трети — одышка (31). Отмечались также такие симптомы, как мышечная и головная боль, спутанность сознания, боль в горле и груди, диарея, тошнота и рвота. У пяти больных присутствовали сопутствующие инфекции бактериями (1 пациент) и грибами (4).
Около половины из заболевших работали на рынке морепродуктов Хуанань (49 пациентов), большинство (46 пациентов) — в качестве менеджеров или продавцов.
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На сегодняшний день 57 пациентов по-прежнему находятся в больнице, около трети (31 пациент) по состоянию на 25 января 2020 года уже были выписаны.
Что касается лечения, большинство пациентов получали антивирусные препараты (75 пациентов), антибиотики (70), кислородную терапию (75) и имели в целом хороший прогноз. Однако у 17 пациентов развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), и 11 из них умерли от полиорганной недостаточности.
Ученые делают вывод о том, что инфекция имеет кластерное распространение. В группе риска оказываются в первую очередь пожилые мужчины с сопутствующими заболеваниями. К тяжелым осложнениям, которые могут привести к летальному исходу, исследователи относят острый респираторный дистресс-синдром.
Авторы подчеркивают, что их выводы основываются только на данных по одной больнице в одном конкретном городе, находящемся в самом эпицентре распространения заболевания. Для суждения об общей клинической картине нового коронавируса требуется обобщение большего количества данных из разных городов Китая и других стран.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоКитайУханьОбщество
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