Минздрав дал рекомендации по профилактике коронавируса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Для профилактики Для профилактики коронавирусной инфекции людям следует промывать нос физраствором и использовать препараты для местного применения, обладающие барьерными функциями, следует из временных рекомендаций по лечению коронавируса, опубликованных на сайте Минздрава

Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Ведомство порекомендовало промывать нос раствором хлорида натрия. Кроме того, следует использовать лекарственные препараты для местного применения, обладающие барьерными функциями, уточняется в документе.

Одним из главных факторов профилактики осложнений является своевременное обращение за медицинской помощью в случае проявления симптомов острой респираторной инфекции, отмечается в рекомендациях.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.