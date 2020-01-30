Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево , их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова

Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК "Оставление в опасности". Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.

Сотрудники аппарата Кузнецовой во время рабочей поездки в Хабаровский край посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей.

"В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке", — сказала Кузнецова на рабочей встрече c заместителем председателя правительства Хабаровского края Максимом Пешиным.

Она также заявила, что по итогам поездки в регион были выявлены системные сбои работы органов системы профилактики в Хабаровском крае.

"По сути говоря, мы не нашли ни одного живого места, где бы нам могли сказать, что хотя бы какой-то орган работал должным образом. Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как мама привела, дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было, кипятком их обваривали — никаких действий дальше не было, сигналы в полицию поступали — никаких действий дальше не было",— отметила омбудсмен.

Кроме этого, она добавила, что информация о родителях собрана в полном объеме. "Часть этой информации проверяется сегодня компетентными органами, Следственным комитетом, полицией и так далее", — уточнила Кузнецова.

Она утверждает, что "возбуждены три уголовных статьи в отношении отца, среди которых достаточно серьезная: статья 117 ("Истязание"), она проверяется".

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в Шереметьево мужчины по одной статье — "Оставление в опасности".

Омбудсмен также отметила, что мать детей не общалась с ними почти год.