Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК "Оставление в опасности". Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
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Сотрудники аппарата Кузнецовой во время рабочей поездки в Хабаровский край посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей.
"В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке", — сказала Кузнецова на рабочей встрече c заместителем председателя правительства Хабаровского края Максимом Пешиным.
Она также заявила, что по итогам поездки в регион были выявлены системные сбои работы органов системы профилактики в Хабаровском крае.
"По сути говоря, мы не нашли ни одного живого места, где бы нам могли сказать, что хотя бы какой-то орган работал должным образом. Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как мама привела, дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было, кипятком их обваривали — никаких действий дальше не было, сигналы в полицию поступали — никаких действий дальше не было",— отметила омбудсмен.
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Кроме этого, она добавила, что информация о родителях собрана в полном объеме. "Часть этой информации проверяется сегодня компетентными органами, Следственным комитетом, полицией и так далее", — уточнила Кузнецова.
Она утверждает, что "возбуждены три уголовных статьи в отношении отца, среди которых достаточно серьезная: статья 117 ("Истязание"), она проверяется".
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего детей в Шереметьево мужчины по одной статье — "Оставление в опасности".
Омбудсмен также отметила, что мать детей не общалась с ними почти год.
"Конечно, дополнительную информацию о "желании" мамы воспитывать детей дает еще и факт о том, что своему новому супругу она не рассказала, что у нее есть родные дети, называла их приемными. Конечно, это достаточно красноречиво говорит о намерении поддерживать отношения. С весны 2019 года она с ними не встречалась, не общалась", — пояснила омбудсмен.